Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы две проблемы китайских авто с пробегом

Автоэксперт Хайцеэр назвал две проблемы китайских авто с пробегом

close
Depositphotos

На сегодняшний день средний возраст большинства китайских авто составляет менее двух лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.

Он отметил, что число авто из КНР на вторичном рынке будет увеличиваться вместе с ростом пробега. Автоэксперт считает, что в будущем россияне, владеющие подобными машинами, столкнутся со множеством проблем.

«Это недостаточно высокий уровень обслуживания, но не по причине отсутствия компетенций, а из-за нелогичной и плохой каталогизации запчастей. Это недостаток технической документации и малый ее объем. Работа с китайскими машинами очень осложнена для независимых ремонтников. Покупатели таких машин рискуют столкнуться с проблемами, связанными с коррозией и электроникой», — заявил он.

До этого группа хакеров обнаружила уязвимость безопасности в моделях Kia, которые подключены к интернету.

В июне они выяснили, что можно легко получить доступ к автомобилям, начиная с Kia Sportage 2014 года до Carnival 2025 года, используя их номерные знаки. Это позволило удаленно активировать различные функции автомобиля.

Слабая защита была связана с порталом владельца Kia Connect, информационно-развлекательным и телематическим сервисом, который обеспечивает удаленный доступ к определенным функциям. Доступ к функциям можно было получить всего за 30 секунд, независимо от того, была ли у автомобиля активная подписка на Kia Connect.

Ранее стало известно, почему подорожали китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами