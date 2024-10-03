Стало известно, когда Geely Emgrand превратится в BelGee S50

До конца текущего года в Белоруссии появится Geely Emgrand под брендом BelGee, как это случилось с Coolray и Atlas Pro. Соответствующее заявление сделал глава белорусского бренда Геннадий Свидерский, пишет abw.by.

Отмечается, что сейчас производитель налаживает процесс по выпуску Emgrand. Новый BelGee S50 будет отличаться от «донора» из Китая большим количеством локализованных компонентов.

В России Geely Emgrand продают за 2,1-2,5 млн рублей.

До этого в Китае начались предварительные продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro.

Примечательно, что для рынка КНР он получил приставку Dongfang Yao в названии. Перевести ее можно как «Восточный солнечный свет».

У кроссовера изменились решетка радиатора, колесные диски, появились новые оттенки кузова, переработан центральный тоннель в салоне. Как и прежде, модель будет предлагаться с тремя экранами на передней панели.

Автомобиль получил 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

До этого сообщалось, что Geely Emgrand получит новую версию на метане.