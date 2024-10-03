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Россиянам рассказали об экономии при ремонте авто неоригинальными деталями

Fit Service: цены на оригинальные детали кузова и заменители отличаются в разы

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Оригинальные запчасти отличаются хорошим качеством, однако, когда речь заходит о кузовном ремонте, многие автомобилисты предпочитают восстановить машину неоригинальными деталями. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин. По его словам, основной аргумент в выборе – желание сэкономить.

«Экономия будет зависеть от конкретной модели автомобиля и количества запчастей. Сумма экономии может быть существенной, а разница в цене может достигать и более 100%, то есть некоторые неоригинальные запчасти в два и более раз дешевле», — сказал Кукарин.

К примеру, оригинальный бампер стоит 50 тыс. рублей, а китайский 12 тыс. рублей. Данная деталь будет не идеальна, иногда при установке остается маленький зазор, который будет виден. Но разница в цене в четыре раза для человека имеет большее значение, пояснил эксперт.

Раньше качество неоригинальных кузовных деталей оставляло желать лучшего, сказал специалист. Однако в последние годы производители стали выпускать вполне приемлемый товар. Например, на европейские автомобили есть польские дубликаты. На все остальные марки – китайские.

«Есть мнение, что неоригинальные кузовные детали быстро ржавеют. Однако это зависит не от их производителя, а от качества работ: как подготавливали, произвели ли нужную антикоррозийную обработку, правильно ли соблюдали все этапы малярных работ. Технология всегда одна», — подчеркнул Кукарин.

Ранее выяснилось, что категорически нельзя чинить в автомобиле самому.

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