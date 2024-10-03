Автобренд Oting не планирует сворачивать продажи авто в России

Автомобильный бренд Oting не собирается уходить с российского рынка. Об этом сообщает quto.ru со ссылкой на официального представителя Simomach и бренда Oting Алексея Кожухова.

«С марта по сентябрь под брендом Oting передано клиентам более 500 автомобилей», — заявил Кожухов.

По его словам, такой объем отгрузок доказывает стабильный спрос на продукцию бренда: более того, в сентябре продажи выросли на 24%. Причем рамный внедорожник Oting Paladin имеет нишевую направленность, не являясь массовым продуктом.

Отмечается, что ранее руководитель пресс-службы компании Expocar Александр Ковалёв заявил, что Haima, Oting и Venucia носят статус «кандидатов на вылет», так как общие продажи трех брендов по итогам января-августа составили чуть больше 100 автомобилей.

Продажи Oting Paladin в России начались в феврале 2024 года.

Внедорожник имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колесную базу 2850 мм. Во всех версиях модель оснащается двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм). Он сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. Paladin получил автоматическую коробку передач.

Внедорожник доступен в четырех комплектациях. В базовую заднеприводную версию входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.

За пять лет владельцы Oting Paladin потратят на его обслуживание 2,6 млн рублей.

Так, каждый километр на Oting Paladin обойдется в 35,23 рубля. За год получается сумма 528,5 тыс. рублей, за пять лет — 2,64 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Deluxe составляет 3,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

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