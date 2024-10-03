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В Подмосковье пассажирский автобус врезался в КамАЗ

В Подмосковье произошло ДТП с рейсовым автобусом и КамАЗом

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МВД РФ по Московской области

В Подмосковье рейсовый автобус столкнулся с «КамАЗом». Об этом сообщает полиция области в своем Telegram-канале.

«Сегодня примерно в 11:45 на 63 км автодороги М-1 «Беларусь» произошло ДТП. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадала женщина, она была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Полиция сейчас устанавливает обстоятельства аварии.

До этого при массовом ДТП на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге у автомобиля Infiniti оказалась разрушена половина кузова.

Авария произошла на внешней стороне 64-го километра КАД в Пушкинском районе. В ней пострадали три человека: водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней тяжести. Двое 22-летних пассажиров, включая беременную женщину — в тяжелом состоянии.

Ранее появилось видео, как водитель влетел в двух детей в российском городе.

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