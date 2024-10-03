На видео попало спасение упавшего в Неву автомобиля

МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге автомобиль упал в Неву, его пришлось спасать МЧС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«На Васильевском острове машина съехала в воду. К счастью, салон был пуст. Обошлось без пострадавших. Водолазы МЧС России работали на 4-метровой глубине», — говорится в публикации.

В результате машину удалось достать с помощью автокрана.

10 мая в Петербурге произошла трагедия с пассажирским автобусом. Транспорт пробил ограждение реки Мойки на Поцелуевом мосту и упал в воду. Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но выжил из них только один.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса Рахматшоха Курбонова. Позже выяснилось, что тормозная система автобуса в момент аварии находилась в рабочем состоянии.

Ранее стало известно, что УАЗ начнет продажи внедорожника «Хантер» с новым мотором в ноябре.