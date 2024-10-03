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Названы самые популярные китайские автомобили на вторичном рынке

«Авто.ру»: самым продаваемым китайским авто с пробегом в РФ стал Changan Uni-K

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Changan

В июле—августе 2024 года самыми популярными китайскими автомобилями на российском вторичном рынке стали Changan Uni-K, Geely Coolray, Haval F7 и F7x. Об этом сообщает «Авто.ру».

Быстрее всех из них в июле продавался Geely Coolray: в среднем автомобиль находил нового хозяина за 37 дней, а его цена составляла 1,84 млн рублей. Объявления с Uni-K, за который просили 2,9 млн рублей, висели в среднем по 50 дней.

В августе в топ-5 из июльских лидеров остались только Changan Uni-K, Geely Coolray и Haval F7. Средняя цена Uni-K опустилась до 2,81 млн, — но срок продажи увеличился до 56 дней. Coolray подорожал на 7%, а срок продажи вырос на шесть дней.

До этого стало известно, что Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая.

С начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве новые кроссоверы Wey стали поступать дилерам.

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