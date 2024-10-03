Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

УАЗ начнет продажи внедорожника «Хантер» с новым мотором в ноябре

Продажи УАЗ «Хантер» с двигателем экологического класса «Евро-5» начнутся в ноябре

close
УАЗ

Внедорожник УАЗ «Хантер» будет доступен к продаже с двигателем экологического класса «Евро-5» в ноябре 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

За мотор, соответствующий стандарту «Евро-5», предусмотрена доплата в 20 тыс. рублей. Минимальная стоимость «Хантера» с таким силовым агрегатом составляет 1,53 млн рублей, экспедиционной версии с набором внедорожного оборудования — 1,84 млн рублей.

При этом «Хантер» в обеих версиях по-прежнему предлагается и с мотором ЗМЗ, соответствующим экологическому классу «Евро-2».

И в исполнении «Евро-2», и в «Евро-5» мотор выдает максимальные 112 л.с. Он агрегатируется с 5-ступенчатой МКП китайской марки BAIC. Автомобиль снабжен подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

До этого стало известно, что в России на одном из маркетплейсов выставили на продажу электрическую «Буханку». Стоимость автомобиля — 2,9 млн рублей.

Электрическая УАЗ «Буханка» создана фирмой НПП «Элькафа» из Крыма. Автомобиль оснащен 104-сильным электродвигателем. Запас хода составляет 200 км. Время зарядки аккумуляторной батареи от сети 220 В — 12 часов, от 380 В — 4 часа.

Максимальная скорость машины составляет 85 км/ч. Имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона.

Ранее стало известно, как подорожали в России запчасти Lada и УАЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами