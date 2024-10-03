АвтоВАЗ модернизирует Lada Vesta

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработает конструкторскую документацию на опору подвески двигателя для «АвтоВАЗа». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вуз.

«Опора предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобиля, восприятия крутящего момента от силового агрегата при разгоне и торможении автомобиля, снижения передачи на кузов вибраций от двигателя, а также уменьшения возбуждения структурного шума панелей кузова автомобилей», — рассказали в вузе.

Отмечается, что деталь будет устанавливаться на автомобили семейства Lada Vesta.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus, который будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей с учетом государственной субсидии.

Субсидия от государства в размере 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей предоставляется покупателям электромобилей отечественного производства только в рамках программы льготного автокредитования. Без учета этой скидки Lada e-Largus будет стоить 3,9 млн рублей.

О старте продаж завод объявит отдельно. Lada e-Largus будет выпускаться в виде пятиместного универсала, а также фургона. Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона составит 320 или 400 км.

Ранее сообщалось, что среди моделей «АвтоВАЗа» россияне зачастую оставляют в залог Lada Priora.