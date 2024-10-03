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Стало известно, когда в России появится обновленная Omoda C5

«РГ»: обновленная Omoda C5 появится в России в ноябре этого года

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Omoda

В России обновленная Omoda C5 дебютирует в ноябре 2024 года. Об этом стало известно «Российской газете».

Отмечается, что модель получила новый дизайн решетки радиатора, бампера, а также более тонкие ходовые огни и т.д. В технической части нововведений нет.

Автомобиль будет по-прежнему оснащаться 147-сильным мотором на 1,5 л и вариатором. А вот версия Omoda C5 с AWD имеет двигатель на 1,6 л мощностью 150 л.с и 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.

В октябре ценник на Omoda C5 достиг 2,28-3,17 млн рублей.

До этого директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не может конкурировать с китайскими компаниями даже на отечественном рынке из-за дороговизны Lada.

По его словам, высокая стоимость автомобилей формируется из-за больших издержек, в том числе утильсбора, который платят производители. Однако он заметил, что российские заводы получают от бюджета компенсацию, хотя она и доходит до компаний через «длинный промежуток времени».

Ранее «АвтоВАЗ» призвал защитить Россию от дешевых иномарок.

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