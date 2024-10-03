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От экс-главы Nissan потребовали вернуть роскошную яхту

Экс-главу Nissan Карлоса Гона обязали вернуть яхту с семью ванными комнатами

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Dar Al Mussawir/imago-images.de/Global Look Press

Суд Британских Виргинских островов предписал экс-главе Nissan Карлосу Гону вернуть роскошную яхту и выплатить Nissan $32 млн за причиненный компании ущерб. Об этом сообщает motor1.com. Отмечается, что яхта была куплена на деньги от финансовых махинаций Гона.

Яхта Navetta 37, построенная на заказ компанией Ferretti, имеет семь ванных комнат, пять главных кают и четыре каюты для экипажа.

В конце 2018 года в Японии топ-менеджер автопроизводителя был обвинен в финансовых махинациях и помещен под арест. Гон отверг обвинения и заявил, что дело сфабриковано руководством Nissan в целях воспрепятствования слиянию японской компании с французским автопроизводителем Renault.

В 2019 году Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии на родину в Ливан. Он вылетел туда на частном самолете, спрятавшись в крупногабаритный кофр для аудиоаппаратуры.

В 2023 году Гон подал иск против Nissan на сумму более $1 млрд.

Иск с требованием выплатить крупную компенсацию был подан в прокуратуру Ливана. В своем заявлении Гон обвинил Nissan, две другие компании и 12 конкретных лиц в преступлениях, включая клевету, диффамацию (распространение порочащих сведений в печати), а также фабрикацию вещественных доказательств.

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