Продажи автомобилей в сентябре в России выросли на треть

Российский автомобильный рынок вырос на 58% за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре 2024 года составили 151,5 тыс. штук. По данным ППК продажи новых автомобилей в сентябре составили 154,7 тыс. штук, что на 32,9% больше, чем в сентябре 2023 года. Продажи по итогам 9-ти месяцев 2024 года превысили продажи того же периода 2023 года на 57,6% и составили более 1,2 млн автомобилей», — говорится в сообщении пресс-службы АЕБ.

До этого основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль заявил, что существуют способы, которые позволяют сэкономить при покупке новой или подержанной машины.

Тем, кто хочет приобрести новый автомобиль, он посоветовал воспользоваться дисконтными предложениями дилеров, сообщил автоэксперт. В качестве примера эксперт привел «положения импортеров», которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тыс. рублей, Мигаль добавил, что покупка у продавца с репутацией поможет сэкономить и воспользоваться дополнительными программами, включая трейд-ин.

Основатель автомобильного маркетплейса напомнил, что в 2024 году Минпромторг пролонгировал программы господдержки на приобретение нового автомобиля для врачей и учителей.

По его словам, автомобиль с пробегом выгоднее приобретать на площадках с большим выбором, чтобы изучить предложения сразу от нескольких компаний.

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