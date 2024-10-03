Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как водитель влетел в двух детей в российском городе

На видео попал момент жесткого ДТП с двумя детьми в российском городе

close
Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС/VK

В Нижневартовске произошло жесткое ДТП с двумя детьми. Об этом сообщается в паблике Tyumen Times в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром на перекрестке Ленина — Героев Самотлора сбили двух детей. Очевидец: дети заканчивали переход и на половине загорелся зеленый для водителей, все стояли ждали, а водитель в пустой полосе подумал, что все чисто и летел», — говорится в публикации.

Отмечается, что оба ребенка пострадали, мальчик получил более тяжелые травмы.

До этого при массовом ДТП на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге у автомобиля Infiniti оказалась разрушена половина кузова.

Авария произошла на внешней стороне 64-го километра КАД в Пушкинском районе. В ней пострадали три человека: водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней тяжести. Двое 22-летних пассажиров, включая беременную женщину — в тяжелом состоянии.

Ранее ребенок сломал руку в московском картинг-клубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами