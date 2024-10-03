Появилось видео, как водитель влетел в двух детей в российском городе

В Нижневартовске произошло жесткое ДТП с двумя детьми. Об этом сообщается в паблике Tyumen Times в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром на перекрестке Ленина — Героев Самотлора сбили двух детей. Очевидец: дети заканчивали переход и на половине загорелся зеленый для водителей, все стояли ждали, а водитель в пустой полосе подумал, что все чисто и летел», — говорится в публикации.

Отмечается, что оба ребенка пострадали, мальчик получил более тяжелые травмы.

До этого при массовом ДТП на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге у автомобиля Infiniti оказалась разрушена половина кузова.

Авария произошла на внешней стороне 64-го километра КАД в Пушкинском районе. В ней пострадали три человека: водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней тяжести. Двое 22-летних пассажиров, включая беременную женщину — в тяжелом состоянии.

Ранее ребенок сломал руку в московском картинг-клубе.