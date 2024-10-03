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В Петербурге инкассатор-наркоман сломал ребра и таз 87-летнему пенсионеру

В Петербурге инкассатор-наркоман сбил 87-летнего пенсионера и сломал ему ребра

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение против 49-летнего жителя, наехавшего на пенсионера. Об этом сообщает местная прокуратура.

«По версии следствия, 27 октября 2023 года водитель-инкассатор, двигаясь задним ходом на бронеавтомобиле по тротуару вдоль д. 33, корп. 3 по Дачному пр., совершил наезд на 87-летнего мужчину. В результате ДТП пенсионеру причинен тяжкий вред здоровью, у пожилого человека сломаны ребра и кости таза», — говорится в публикации.

Также известно, что водитель употребил марихуану и был в состоянии наркотического опьянения. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии  опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направили в Кировский районный суд.

До этого в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с детьми.

Инцидент произошел в районе Сиреневого бульвара. В машине находились десять школьников, четверо из них находились в багажнике. За рулем, по данным источника, находился 14-летний молодой человек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время движения одну из девочек в салоне выбросило на проезжую часть, пострадавшую госпитализировали.

Ранее у Infiniti оторвало половину кузова при ДТП на КАД в Петербурге.

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