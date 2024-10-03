В Петербурге инкассатор-наркоман сломал ребра и таз 87-летнему пенсионеру

В Санкт-Петербурге прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение против 49-летнего жителя, наехавшего на пенсионера. Об этом сообщает местная прокуратура.

«По версии следствия, 27 октября 2023 года водитель-инкассатор, двигаясь задним ходом на бронеавтомобиле по тротуару вдоль д. 33, корп. 3 по Дачному пр., совершил наезд на 87-летнего мужчину. В результате ДТП пенсионеру причинен тяжкий вред здоровью, у пожилого человека сломаны ребра и кости таза», — говорится в публикации.

Также известно, что водитель употребил марихуану и был в состоянии наркотического опьянения. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направили в Кировский районный суд.

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