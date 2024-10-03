Стрельба у жилого дома в Новосибирске попала на видео

В Новосибирске пассажиры Subaru Forester устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black». Инцидент, попавший на видео, произошел этой ночью во дворе дома №276 по улице Титова.

«Подъехала группа молодых людей на кроссовере Subaru Forester и сразу открыла стрельбу по неизвестным. Спустя пару минут вся компания ретировалась с места конфликта, а их недолго преследовал гражданин, который тоже палил вслед убегавшим», — говорится в сообщении канала.

В пресс-службе ГУ МВД каналу рассказали, что в настоящий момент информация, размещенная в сети, зарегистрирована в отделе полиции №7 «Ленинский», организовано проведение проверки.

До этого в Калуге несколько молодых людей обстреляли квартиру мужчины, сделавшего им замечание из-за громкой музыки в автомобиле.

Инцидент произошел на Николо-Козинской улице. Несколько молодых людей остановились на автомобиле «Жигули» у жилого дома и включили громкую музыку. Один из жильцов вышел на балкон и крикнул им, чтобы музыку выключили. В ответ раздались выстрелы.

Злоумышленники стреляли из травматического оружия. Жилец квартиры не пострадал, окно квартиры получило повреждения. На стекле остались три трещины от пуль.

Ранее стало известно наказание для стрелка, напавшего на водителя скорой в Подмосковье.