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Россиянам рассказали, что необходимо сделать с автомобилем перед холодами

Fresh: перед холодами надо проверить кузов авто на повреждения краски

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Алексей Майшев/РИА Новости

К наступлению холодов автомобиль следует хорошо подготовить и заменить некоторые расходники. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«К основным процедурам, которые нельзя игнорировать, относятся замена свечей зажигания и тормозных колодок, а также проверка подвески и рулевого управления. Эти процедуры лучше доверить профессионалам из сертифицированного сервиса. Также надо проверить повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Если на авто есть места, где отсутствует краска, их стоит обработать антикоррозийной защитой», — сказал эксперт.

Самостоятельно можно заменить фильтры и технические жидкости, обработать замки и уплотнители дверей смазкой от замерзания. Также необходимо проверить заряд аккумулятора и надежность работы стартера.

До этого эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман заявил, что перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная - был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина - радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе. Чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. Жидкость уходит, возникает риск закипания двигателя.

По словам эксперта, каждые два-три года необходима промывка радиатора автомобиля. Для данной процедуры необходим разбор передней части машины со снятием бампера.

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