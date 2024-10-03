Стало известно, автомобили каких марок наиболее востребованы у россиян

В России более 65% проданных в сентябре 2024 года новых легковых автомобилей приходится на пять марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Лидерство здесь по-прежнему принадлежит отечественной Lada (35 тыс. ед.). Отметку в 10 тыс. машин также преодолели китайские Haval (19,7 тыс. ед.), Chery (16,2 тыс. ед.), Geely (16,1 тыс. ед.) и Changan (11,5 тыс. ед.)», — говорится в сообщении агентства.

Всего в сентябре на российском рынке было продано 150,9 тыс. новых легковых автомобилей.

До этого стало известно, что с российского рынка после повышения утильсбора могут уйти несколько китайских автобрендов.

Например, это может касаться модели Livan и FAW. Их продажи по итогам первого полугодия текущего года составили всего 1,7 тыс. и 3,4 тыс. единиц соответственно. Это с учетом достаточно бюджетной стоимости машин. Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет, и импортировать их в РФ станет невыгодно. Также уйти могут те китайские производители, которые и без того едва держатся на нашем рынке на грани рентабельности. Это Kaiyi, Forthing, Haima, Skywell.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать иномарки ушедших автобрендов.