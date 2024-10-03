Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, автомобили каких марок наиболее востребованы у россиян

«Автостат»: россияне чаще всего покупают автомобили Lada и Haval

close
Lada

В России более 65% проданных в сентябре 2024 года новых легковых автомобилей приходится на пять марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Лидерство здесь по-прежнему принадлежит отечественной Lada (35 тыс. ед.). Отметку в 10 тыс. машин также преодолели китайские Haval (19,7 тыс. ед.), Chery (16,2 тыс. ед.), Geely (16,1 тыс. ед.) и Changan (11,5 тыс. ед.)», — говорится в сообщении агентства.

Всего в сентябре на российском рынке было продано 150,9 тыс. новых легковых автомобилей.

До этого стало известно, что с российского рынка после повышения утильсбора могут уйти несколько китайских автобрендов.

Например, это может касаться модели Livan и FAW. Их продажи по итогам первого полугодия текущего года составили всего 1,7 тыс. и 3,4 тыс. единиц соответственно. Это с учетом достаточно бюджетной стоимости машин. Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет, и импортировать их в РФ станет невыгодно. Также уйти могут те китайские производители, которые и без того едва держатся на нашем рынке на грани рентабельности. Это Kaiyi, Forthing, Haima, Skywell.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать иномарки ушедших автобрендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами