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Раскрыта стоимость «УАЗ Хантер» с мотором «Евро-5»

В России появился «УАЗ Хантер» с мотором «Евро-5» за 1,5 млн рублей

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УАЗ

УАЗ возобновил продажи внедорожника «Хантер» с двигателями, отвечающими экологическому стандарту «Евро-5». Соответствующая позиция появилась на странице модели на официальном сайте УАЗ.

За мотор, соответствующий стандарту «Евро-5», предусмотрена доплата в 20 тыс. рублей. Минимальная стоимость «Хантера» с таким силовым агрегатом составляет 1,53 млн рублей, экспедиционной версии с набором внедорожного оборудования — 1,84 млн рублей.

При этом «Хантер» в обеих версиях по-прежнему предлагается и с мотором ЗМЗ, соответствующим экологическому классу «Евро-2».

И в исполнении «Евро-2», и в «Евро-5» мотор выдает максимальные 112 л.с. Он агрегатируется с 5-ступенчатой МКП китайской марки BAIC. Автомобиль снабжен подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

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