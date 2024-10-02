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Водителям фур запретят уклоняться от взвешивания грузов

Минтранс: Госдума приняла в первом чтении закон об обязательном взвешивании фур

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Shutterstock

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном взвешивании фур на КПП по требованию инспекторов. Об этом в Минтрансе сообщили агентству «Прайм».

«Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс», — сообщили в министерстве.

Если сейчас водители грузовиков могут уклоняться от взвешивания грузов, поскольку взвешивание является не обязательным, то после возможного вступления закона в силу с 1 марта 2025 года, это станет невозможным.

В Минтрансе обратили внимание, что сейчас существует практика выгрузки груза на площадке контроля перед взвешиванием, что также представляет собой обход требований.

«Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог», — подчеркнули в министерстве.

В регионах РФ действуют различные режимы, регулирующие допустимый вес фур на трассах. В весеннее время во время «просушки» трасс эти правила, как правило, ужесточаются. В среднем, допустимая нагрузка составляет 6 т на одиночную ось, 5 т на сдвоенную ось и 4 т на строенную ось. Таким образом, максимальный допустимый вес фуры, как правило, составляет 12 т, однако в Калининградской области возможно передвижение фур весом до 14,5 т.

Ранее Минтранс РФ предложил запретить водителям использовать планшеты за рулем.

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