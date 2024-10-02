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Из-за неверности двух любовниц водитель протаранил автомобили и разгромил салон красоты

В Башкирии водитель разгромил салон красоты и авто из-за неверности возлюбленных

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Телеграм-канал Госавтоинспекция России

Житель Стерлитамака (Башкирия) протаранил несколько автомобилей и разгромил салон красоты из-за неверности двух своих возлюбленных, которые в нем работают. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Из ревности мужчина разбил стекла в салоне красоты. а затем протаранил на автомобиле машину одной из своих возлюбленных. При этом были повреждены несколько припаркованных машин. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия до приезда полиции, но выронил водительское удостоверение, по которому установили личность 47-летнего мужчины.

«По его словам, он состоял в отношениях с двумя девушками, которые работали в одном салоне красоты. Узнав о том, что у обеих есть другие поклонники, мужчина разозлился и решил разгромить этот салон и повредить машину одной из своих неверных возлюбленных», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

На водителя составили протокол за оставление места ДТП. Он обязался возместить материальный ущерб потерпевшим.

Ранее в Калининградской области водитель пять раз протаранил машину оппонента в дорожном конфликте.

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