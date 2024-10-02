Участнику СВО в отпуске выбили зубы при дорожном конфликте в Барнауле

Участнику СВО, находившемуся в отпуске в Барнауле, выбил зубы водитель во время дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Жена пострадавшего по имени Анна рассказала, что в последний день отпуска ее муж решил отремонтировать ее машину и для этого поехал в гараж. Водитель автомобиля Mazda перекрыл ему выезд, а когда военнослужащий попросил убрать машину, водитель Mazda проявил агрессию и несколько раз ударил его по лицу. Нападавший выбил участнику СВО передние зубы, после чего скрылся.

В пресс-службе УМВД по Барнаулу сообщили, что направили к заявителю наряд патрульно-постовой службы полиции и пообещали провести всестороннее разбирательство по факту произошедшего конфликта.

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