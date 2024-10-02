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Стало известно, когда представят минивэн Zeekr Mix с необычными дверями

Минивэн Zeekr Mix с передними сдвижными дверями представят в октябре

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Zeekr

Премьера нового минивэна Zeekr Mix состоится в октябре 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. Это будет шестая модель в линейке бренда.

Над дизайном работал бывший стилист Bentley Штефан Зилафф. Длина автомобиля составляет 4688 мм, он станет конкурентом модели Volkswagen ID.BUZZ. Особенность новинки — передние двери. Для выхода водителя и пассажира их необходимо сдвинуть вперед. Zeekr Mix рассчитан на пятерых: сзади предусмотрен только обычный трехместный диван.

Zeekr Mix унаследовал платформу, тяговую батарею и задний 415-сильный электродвигатель у седана 007. Запас хода составляет 556 км.

До этого стало известно, что в Китае стартовали продажи модернизированной версии кроссовера IM LS6.

Для автомобиля предлагается семь вариантов окраски кузова и две цветовые схемы салона. Кроме того, доработана подвеска машины. Чип управления медиасистемой обновлен до версии Qualcomm Snapdragon 8295.

Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина теперь составляет 4910 мм (+6 мм к прежней модели), а колесная база — 2960 мм (+10 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,237. IM LS6 имеет безрамочные двери с электрозамками, причем с внутренней стороны привычных рукояток для отпирания замков нет — только кнопки. Базовый IM LS6 теперь имеет задний привод с одним мотором мощностью 290 л.с.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi рассекретила новый кроссовер Outlander PHEV.

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