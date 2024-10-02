Названы плюсы кроссовера Haval F7 нового поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о новом поколении кроссовера Haval F7.

«На мелких и средних дефектах покрытия подвеска стелет мягко. Перед крупными лучше притормаживать, а по грунтовкам ездить без раллийных замашек. По сравнению с предшественником жесткости и ударов при срабатывании на отбой стало меньше», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам Милешкина, новую машину избавили от больших задержек при переключении между режимами D и R в коробке. Динамики двухлитровому мотору хватает, чтобы не волноваться за обгоны на трассе.

До этого автоэксперт Александр Виноградов заявил, что у седана Geely Preface жесткая подвеска.

«Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Preface отрабатывает жестко — хотелось бы большей мягкости. Свою роль сыграли и низкопрофильные шины 225/45 R18. Но всю вину на них валить нельзя. Настройка амортизаторов и пружин явно смещена в сторону управляемости, а не плавности хода», — отметил Виноградов.

Кроме того, у автомобиля низкая крыша, поэтому при посадке человек может удариться о верх проема. Люди ростом 180 см и выше уже будут касаться головами обивки потолка.

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый кроссовер Zeekr 7X.