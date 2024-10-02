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Стало известно, когда в России появится Jaecoo J6

Новый Jaecoo J6 появится в России в первой половине 2025 года

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Новый кроссовер Jaecoo J6 появится на российском рынке в 2025 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу представительства Jaecoo.

В пресс-службе уточнили, что российский дебют кроссовера Jaecoo J6 состоится в первой половине будущего года. В Китае этот электромобиль известен под названием Chery iСar 03. Также в конце лета 2024 года была представлена его версия iCar 03T, которая позиционируется как отдельная модель и отличается оригинальным обвесом, увеличенным дорожным просветом, а также улучшенной геометрической проходимостью.

О том, в какой версии Jaecoo J6 попадет на российский рынок, не сообщается. Оба автомобиля снабжены электрической силовой установкой. В двухмоторном варианте она развивает мощность 279 л.с. Запас хода, в зависимости от комплектации, достигает 400-520 км.

Ранее Skoda показала новый кроссовер с салоном из вторсырья.

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