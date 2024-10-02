Названа средняя стоимость машиноместа в Москве

Средняя стоимость машиноместа в Москве достигла рекордных 3,5 млн рублей, за год подскочив на 18%. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Отмечается, что на фоне роста цен и дефицита столичных паркингов москвичи ставят машины «друг на друга». В Росреестре каналу заявили, что стоимость машиноместа может доходить до 30 млн рублей в зависимости от района и ЖК.

«Предприимчивые москвичи придумали, как бороться за парковочные места и свои кошельки: в моду входят двухэтажные ярусы, на которых можно хранить несколько машин. По словам автомобилистов, технология позволяет сэкономить в среднем до двух миллионов рублей — подъемник на два слота стоит не более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что на пяти улицах Москвы будет введен динамический тариф на парковку.