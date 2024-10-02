В России на треть выросли продажи новых автошин

Продажи шин для легковых машин в России с января по август 2024 года увеличились на треть. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

«Продажи шин для легковых автомобилей в России за январь—август выросли на 28,9% год к году, до 90,2 млрд рублей. Продажи в штуках увеличились на 18%. Абсолютные цифры компанией не приводятся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегмент легковых шин приходится 85% продаж всех покрышек в России.

До этого стало известно, что в России за год средний ценник на летние шины в премиальном сегменте подскочил на 19,1%, а на зимние — на 14,7%.

В июле 2024 года средняя стоимость летних дорогих шин составила 28 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она равнялась 23,5 тыс. рублей. При этом наибольший скачок цен зафиксировали в апреле, когда показатель достиг 29,8 тыс. рублей.

Летом прошлого года зимние шины в премиальном сегменте стоили 20,5 тыс. рублей. За 12 месяцев их стоимость подскочила до 23,5 тыс. рублей. Дороже всего зимняя резина стоила в июне, когда показатель достиг 26,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск ультрапремиальных автомобильных шин.