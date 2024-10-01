Автодилеры Казахстана возмутились стоимостью новой Toyota Camry

В Казахстане стартовали продажи новой Toyota Camry поколения V80, автомобиль резко подорожал. Об этом сообщает Quto.

Один из дилеров Toyota в Казахстане рассказал изданию, что в базовой комплектации Toyota Camry будет стоить там 18,8 млн тенге (3,66 млн рублей). При этом цена на Camry предыдущего поколения составляла 15,9 млн тенге (3,1 млн рублей).

Дилеры опасаются, что существенное подорожание отпугнет покупателей от приобретения новой Camry, и они предпочтут седану японского бренда китайские автомобили с более богатым оснащением, утверждает Quto.

При этом в новом поколении у Toyota Camry расширилось оснащение базовой версии: седан снабжен семью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, электроприводом водительского кресла и набором электронных систем помощи водителю.

Ранее стало известно, что в России отзовут более 1,8 тыс. автомобилей XCite.