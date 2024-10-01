XCite отзывает в России более 1,8 тыс автомобилей из-за неисправностей

Бывший завод Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») отзовет в России 1150 автомобилей XCite X-Cross 7 из-за проблем с микрофоном системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и 708 автомобилей той же модели из-за датчиков скорости. Об этом сообщает Росстандарт.

«Причина отзыва транспортных средств: установлено, что на некоторых автомобилях существует вероятность некорректной работы микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС», из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами», — отмечается в сообщении ведомства.

Автопроизводитель согласовал с Росстандартом отзыв в добровольном порядке. Он затронет автомобили X-Cross 7, выпущенные с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года. В ходе ремонта дилеры проверят работоспособность микрофона и исправят некорректное подключение микрофона, а при его отсутствии — установят.

Еще 708 автомобилей XCite будет отозвано из-за возможного повреждения проводов, ведущих к датчикам скорости в передних колесах. Это может привести к отказу ABS и других систем, в которых задействованы эти датчики.

Список VIN-номеров машин, подпадающих под отзыв, размещен на сайте Росстандарта.

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