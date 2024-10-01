В Приморье решили наказать таксиста-мигранта за приставания к пассажирке

В Приморье на таксиста-мигранта, который приставал к пассажирке, завели уголовное дело. Об этом заявили в СУСК России по региону.

«По факту незаконного лишения свободы следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — указывается в сообщении.

До этого в Приморье девушка записала на камеру домогательства неадекватного таксиста-мигранта. Как рассказала пострадавшая, 29 сентября ей было нужно добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал делать ей непристойные предложения и откровенно приставать.

Испуганная девушка просила мужчину разблокировать двери, а тот убеждал ее согласиться на интимную близость и демонстрировал свою эрекцию. В конце концов таксист, судя по кадрам, позволил клиентке открыть дверь, но стал удерживать ее за платье и требовать номер телефона.

Ранее в Казани мигранты кинули в машину ДПС мусор.