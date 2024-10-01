Автобренд Jetta начал продажи обновленных кроссоверов

В России китайский автобренд Jetta запустил продажи обновленных кроссоверов VS5 и VS7. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые версии моделей получили ряд изменений в дизайне. Так, Jetta VS5 получила выраженный спортивный стиль, а Jetta VS7 стала выглядеть строже. Стоимость первой модели начинается от 3 млн рублей, а VS7 — от 3,3 млн рублей. Прежние версии стоили 2,9 млн рублей и 3,2 млн рублей соответственно.

Салоны автомобилей также обновили: теперь для Jetta VS5 доступны вставки синего цвета, а для для VS7 — декоративные элементы светло-серого оттенка.

До этого российский сайт автомобильного бренда Jetta возобновил работу на новом домене, название которого отличается от прежнего на одну букву.

На сайте представлена информация об автомобилях Jetta, доступных на российском рынке, а также адреса дилеров, у которых машины можно приобрести. При этом на новом сайте отсутствует информация о его владельце.

Прежний сайт Jetta перестал работать спустя два дня после объявления о начале продаж автомобилей этого бренда в России. Это произошло в конце июля.

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