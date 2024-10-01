На АвтоВАЗе рассказали, почему Lada Vesta не получит полный привод

Автомобили Lada Vesta, Granta и Largus не получат систему полного привода, так как это нерентабельно. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «АвтоВАЗа».

«В разные годы и разными людьми проводился анализ рынка, который показал, что в бюджетной ценовой нише выпуск полноприводных легковушек нерентабелен, ибо отсутствует достаточный спрос. Точка. Есть желающие просто выбросить кучу денег? Среди иностранных заводов, которые десятилетиями выпускали в России легковушки класса «В», таковых желающих не нашлось. А уж они-то деньги считать умеют», — пояснили на предприятии, отвечая на вопрос о возможности оснащения легковых моделей «АвтоВАЗа» полным приводом.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить кроссовер HGH (заводской индекс) китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Первый вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев заявил, что разрабатываемый «АвтоВАЗом» кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели. По его словам, компания ориентируется на разработку автомобилей на платформе Lada Vesta из-за того, что она имеет высокую степень локализации и контролируется «АвтоВАЗом».

Ранее россиянам рассказали о стоимости владения универсалом Lada Largus.