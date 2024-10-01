Госдума ужесточила наказание за скрытые номера на автомобиле

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, существенно ужесточающий наказание за скрытие номеров на автомобиле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для вступления в силу принятый законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Согласно принятому документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 года до 1,5 лет лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Поправками в КоАП применение устройств для скрытия номерных знаков выведено в отдельный состав административного правонарушения. Помимо лишения прав, предусмотрена конфискация устройств для скрытия номеров.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 лет за повторное управление автомобилем без номерных знаков.

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