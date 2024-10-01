Geely объявила цены на кроссовер Cityray

Кроссовер Geely Cityray будет стоить в России от 2,7 млн рублей в базовой версии Comfort. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Кроме того, машину можно будет приобрести в комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport.

В комплектацию Comfort входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, штатная противоугонная сигнализация и иммобилайзер, а также электронная система курсовой устойчивости (ESC).

Цена Luxury начинается от 2,9 млн рублей. В нее включены панорамная крыша с люком, система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC), подогрев задних сидений, электрообогрев лобового стекла, электрорегулировка кресла водителя в 6 направлениях, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, аудиосистема с 6 динамиками.

Кроссовер в комплектации Flagship стоит 3 млн рублей. У машины 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, электрорегулировка пассажирского кресла в 4 направлениях, аудиосистема с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфонов, а также электропривод двери багажника.

Комплектация Flagship Sport за 3,1 млн рублей включает пакет отделки экстерьера Sport, в который входят двухцветная окраска кузова с элементами экстерьера черного цвета, увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 19-дюймовые черные легкосплавные диски.

Длина кроссовера составляет 4510 мм при колесной базе 2701 мм, а ширина — 1865 мм. Высота автомобиля 1650 мм, а объем багажного отделения Geely Cityray составляет 571 л.

На российском рынке будет представлена переднеприводная версия кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Конкурентами Cityray станут уже популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus.

До этого в Китае стартовали продажи модернизированной версии кроссовера IM LS6.

Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина теперь составляет 4910 мм (+6 мм к прежней модели), а колесная база — 2960 мм (+10 мм).

Базовый IM LS6 теперь имеет задний привод с одним мотором мощностью 290 л.с. Полноприводная модификация — это два двигателя суммарной отдачей 776 л.с. Цена автомобиля — 217 тыс. юаней (2,9 млн рублей по курсу на момент публикации). Примерно за такую сумму в России собираются продавать Lada Aura.

Ранее в Китае представили внедорожную версию модели Geely Icon без полного привода.