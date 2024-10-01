Chery раскрыла, из каких материалов сделана ее флагманская модель

Китайский автопроизводитель Chery раскрыл технические особенности платформы T2X, на которой базируется ее флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

Автомобиль на этой платформе получил набор электронных ассистентов, включая функцию распознавания велосипедистов на дороге, а также каркас кузова из высокопрочной стали.

«Силовая клетка салона выполнена из высокопрочных сортов стали, что обеспечивает необходимую прочность и эффективное энергопоглощение в случае удара. Кроме того, В-стойка автомобиля выполнена с применением высококачественной технологии TRB (Tailor Rolled Blank) с прочностью 1500 МПа, в сочетании с блоками CBS, что обеспечивает надежную защиту для пассажиров», — отмечается в сообщении Chery.

Также флагманский кроссовер марки оснащен 10 подушками безопасности, функциями обнаружения пешеходов и велосипедистов, помощи водителю на перекрестках, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о выезде из полосы и помощи удержания автомобиля в полосе движения.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Changan CS75 Plus получил ОТТС и появится в России.