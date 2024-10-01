В Китае представили внедорожную версию модели Geely Icon без полного привода

Китайская компания Geely выпустила обновленный кроссовер Icon, который получил внедорожный обвес. Об этом сообщает carnewschina.com.

Geely Icon – компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Автомобиль построен на платформе BMA. Согласно официальным данным, длина автомобиля составляет 4442 мм. У обновленной модели появилась новая решетка радиатора, пластиковые детали на кузове для защиты от повреждений, экспедиционный багажник на крыше, ручки на капоте.

В салоне паркетника установлены цифровая приборная панель и центральный дисплей (по 10,25 дюйма), а также сенсорный блок управления климат-контролем. В список оборудования входят светодиодная оптика, парктроники, камеры кругового обзора и прочие опции.

Для заказа доступны автомобили с трехцилиндровым 178-сильным турбомотором 1.5 в сочетании с роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Дата начала выпуска обновленного Geely Icon неизвестна.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее стало известно, сколько стоит содержание кроссовера Wey 05.