На «АвтоВАЗе» рассказали, почему нельзя возродить «Жигули»

Возобновление выпуска автомобилей «Жигули», таких как ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, невозможно из-за их устаревшей конструкции. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

«Возвращение «классики» невозможно, потому что данная компоновка для автомобилей компактного класса устарела. Передний привод более технологичный, безопасный, позволяет более эффективно использовать пространство кузова. Не говоря уже о том, что производственных линий и оснастки для «классики» давно нет. Если их делать заново, какой смысл повторять старую конструкцию? А если делать новую конструкцию, значит, она должна быть современной», — говорится в сообщении завода.

До этого стало известно, что семейство отечественных автомобилей ВАЗ-2105/2107 «Жигули» заняло седьмое место в списке самых популярных автомобилей мировых производителей. Экспортная модель называлась Lada Riva. Всего с начала выпуска было произведено 18 млн таких машин.

Лидером рейтинга стала Toyota Corolla (51 млн ед.). Далее следуют Ford F-Series (43 млн ед.), Volkswagen Golf (36 млн ед.). Кроме того, в первой десятке бестселлеров оказались Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, а также Chevrolet Impala, BMW 3 серии и Renault Clio.

Последнее, 60-е место в списке заняла компания Bugatti с раритетной моделью Type 40, которую французы выпускали с 1926 по 1930 год. Автомобиль разошелся тиражом 807 экземпляров.

Ранее сообщалось, что самым популярным подержанным авто в РФ стал ВАЗ-2107.