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Стало известно, сколько стоит содержание кроссовера Wey 05

НАПИ: за 5 лет стоимость владения кроссовером Wey 05 составит 3,6 млн рублей

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За пять лет владельцы кроссовера Wey 05 потратят на его обслуживание 3,6 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Wey 05 обойдется в 48,15 рублей. За год получается сумма 722,3 тыс. рублей, за пять лет — 3,61 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Premium составляет 6,5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее выяснилось, что будет с ценами на Lada после повышения утильсбора.

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