Эксперт раскрыл способы сэкономить при покупке авто

Есть способы, которые позволяют сэкономить при покупке новой или подержанной машины. Об этом рассказал основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль, сообщает «Лента.ру».

Тем, кто хочет приобрести новый автомобиль, он посоветовал воспользоваться дисконтными предложениями дилеров, сообщил автоэксперт. В качестве примера эксперт привел «положения импортеров», которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тыс. рублей, Мигаль добавил, что покупка у продавца с репутацией поможет сэкономить и воспользоваться дополнительными программами, включая трейд-ин.

Основатель автомобильного маркетплейса напомнил, что в 2024 году Минпромторг пролонгировал программы господдержки на приобретение нового автомобиля для врачей и учителей.

По его словам, автомобиль с пробегом выгоднее приобретать на площадках с большим выбором, чтобы изучить предложения сразу от нескольких компаний.

В конце сентября стало известно, что большинство россиян готовы рассмотреть вопрос о смене автомобиля по причине выработки его ресурса.

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