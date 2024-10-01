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В Петербурге задержали таксиста-нелегала за езду по встречной полосе

Ирина Волк: в Петербурге таксист-нелегал нарушил три статьи КоАП России

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге полицейским удалось найти таксиста, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции увидели видеозапись, автор которой запечатлел грубое нарушение правил дорожного движения: водитель такси долгое время двигался по встречной полосе. Выяснилось, что за рулем сидел гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

«Он выполнял коммерческие перевозки с водительским удостоверением, выданным в стране его гражданской принадлежности», — отметила Ирина Волк.

Помимо этого, таксист трудился нелегально на территории России.

Полицейские составили на него протоколы по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: за управление автомобилем без прав на вождение, нарушение правил расположения автомобиля на дороге и незаконную трудовую деятельность в России.

Сейчас ведомство решает вопрос о выдворении нарушителя за пределы страны.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе таксист, не доехав до пункта назначения, избил девушку-пассажирку, а затем силой вытолкнул ее из машины. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее в Telegram и во «ВКонтакте» появился серый рынок такси.

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