В Петербурге задержали таксиста-нелегала за езду по встречной полосе

В Санкт-Петербурге полицейским удалось найти таксиста, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции увидели видеозапись, автор которой запечатлел грубое нарушение правил дорожного движения: водитель такси долгое время двигался по встречной полосе. Выяснилось, что за рулем сидел гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
«Он выполнял коммерческие перевозки с водительским удостоверением, выданным в стране его гражданской принадлежности», — отметила Ирина Волк.
Помимо этого, таксист трудился нелегально на территории России.
Полицейские составили на него протоколы по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: за управление автомобилем без прав на вождение, нарушение правил расположения автомобиля на дороге и незаконную трудовую деятельность в России.
Сейчас ведомство решает вопрос о выдворении нарушителя за пределы страны.
До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе таксист, не доехав до пункта назначения, избил девушку-пассажирку, а затем силой вытолкнул ее из машины. По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее в Telegram и во «ВКонтакте» появился серый рынок такси.