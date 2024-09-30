Появилось видео, как Dodge Challenger врезался в трактор на Киевском шоссе

В Новой Москве произошло столкновение автомобиля Dodge Challenger с трактором. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«В районе 29 км Киевского шоссе столкнулись легковой автомобиль и трактор с последующим опрокидыванием трактора», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ДТП движение оказалось затруднено на 2,3 км. По данным СМИ, водители трактора госпитализировали, он сломал позвоночник.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», — заявили в Госавтоинспекции региона.

Также в сентябре в Подмосковье произошло массовое ДТП, образовалась многокилометровая пробка.

Инцидент случился в районе Варшавского и Расторгуевского шоссе в поселке Бутово. Столкнулись два автобуса, автомобиль такси и самосвал. На кадрах с места происшествия видно легковую машину, которую смяло между грузовиком и общественным транспортом.

Ранее на видео попала «адская» пробка из автобусов в Петербурге.