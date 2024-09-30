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На видео попала любовная драма с нецензурной бранью на МКАД

На МКАД сняли на видео Chevrolet, которую разукрасили в отместку за измену

В столице на МКАД заметили автомобиль Chevrolet, который разукрасили в отместку за измену. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Любовная драма на МКАДе сегодня днем. Автомобиль Chevrolet, разукрашенный краской, был замечен сегодня на МКАДе. Судя по надписям на иномарке, предполагаемая измена дорого обойдется ее владельцу», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что с одной стороны машины обиженная возлюбленная написала «Я тебя любила», а с другой — стоила ли измена того. При этом она использовала нецензурную лексику.

До этого в Подмосковье произошло массовое ДТП, образовалась многокилометровая пробка.

Инцидент случился в районе Варшавского и Расторгуевского шоссе в поселке Бутово. Столкнулись два автобуса, автомобиль такси и самосвал. На кадрах с места происшествия видно легковую машину, которую смяло между грузовиком и общественным транспортом.

Ранее на видео попала «адская» пробка из автобусов в Петербурге.

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