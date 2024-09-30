На видео попала «адская» пробка из автобусов в Петербурге

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли на видео гигантскую пробку из автобусов на Комендантской площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», публикуя кадры.

«Адская пробка парализовала Комендантскую площадь — а все из-за неработающих светофоров <...> Из-за затора многие маршруты идут с большими задержками», — говорится в публикации.

Также отмечается, что пробки парализовали весь город — они оцениваются в восемь баллов.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», - заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве.