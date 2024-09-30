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Стало известно число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В Москве в ДТП с автобусом пострадали три человека

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Телеграм-канал «Что там в Москве?»

На юге Москвы в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтонспекции столицы.

«По предварительным данным на 19 км внутренней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил столкновение с легковым автомобилем», — говорится в публикации.

В результате аварии травмы получили водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Выясняются обстоятельства ДТП.

Авария произошла днем 30 сентября. На юге Москвы возле станции Царицыно автобус «Газель» протаранил другой пассажирский автобус.

До этого в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего едва не сгорели несколько пассажиров.

«Водитель автомашины Toyota Alphard, мужчина 2001 года рождения, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового транспортного средства JAC, вследствие чего допустил с ним столкновение. После этого произошло воспламенение легковой автомашины. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota», - заявили в Госавтоинспекции региона.

Ранее была названа причина автомобильной аварии на юге Москвы.

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