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В России выставили на продажу ВАЗ-2106 без пробега по цене шести Lada Vesta

В России за 10 млн рублей выставлен на продажу ВАЗ-2106 без пробега

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auto.ru

Житель Тольятти выставил на продажу за 10 млн рублей автомобиль «Жигули» ВАЗ-2106 без пробега. Об этом сообщает «Российская газета».

В такую сумму продавец оценил «Жигули», которые были выпущены в 1995 году, с символическим пробегом в 10 км. «Шестерка» в состоянии новой позиционируется как коллекционный экземпляр.

Все 29 лет, прошедшие с момента выпуска, машина провела на хранении без эксплуатации: на ней сохранились заводские пломбы и этикетки, в комплекте аккумуляторная батарея 1995 года выпуска и квитанция на покупку, датированная августом 1995-го.

Выставленный на продажу автомобиль снабжен двигателем 1.5 мощностью 72 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. За 10 млн рублей в настоящее время можно приобрести шесть седанов Lada Vesta в исполнении Comfort (рекомендованная заводом цена — 1,51 млн рублей).

Ранее автомобильный бренд Aston Martin сообщил о снижении продаж.

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