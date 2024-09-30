В Самарской области разыскивают Lada Niva по делу о подрыве моста

Сотрудники спецслужб разыскивают Lada Niva синего цвета, которая находилась рядом с местом взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авто заметили недалеко от моста, где произошел взрыв. Машина попала на камеры наблюдения в 12:44. При этом причастны ли люди в ней к диверсии пока неизвестно», — говорится в сообщении канала.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области стало известно 28 сентября около 17:30. Информации о пострадавших во время ЧП не поступало. На месте приступили к работе сотрудники безопасности. По данным властей, железнодорожные пути не были повреждены. После произошедшего на перегоне 94 км — 103 км в Самарской области было приостановлено движение грузовых поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял.

Восстановительные работы на поврежденном в субботу, 28 сентября, железнодорожном мосту и на перегоне в Самарской области планируется завершить к 3 октября.

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