Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области разыскивают Lada Niva по делу о подрыве моста

Спецслужбы разыскивают Lada Niva по делу о взрыве на мосту в Самарской области

close
«Baza»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм канал «Baza»

Сотрудники спецслужб разыскивают Lada Niva синего цвета, которая находилась рядом с местом взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авто заметили недалеко от моста, где произошел взрыв. Машина попала на камеры наблюдения в 12:44. При этом причастны ли люди в ней к диверсии пока неизвестно», — говорится в сообщении канала.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области стало известно 28 сентября около 17:30. Информации о пострадавших во время ЧП не поступало. На месте приступили к работе сотрудники безопасности. По данным властей, железнодорожные пути не были повреждены. После произошедшего на перегоне 94 км — 103 км в Самарской области было приостановлено движение грузовых поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял.

Восстановительные работы на поврежденном в субботу, 28 сентября, железнодорожном мосту и на перегоне в Самарской области планируется завершить к 3 октября.

Ранее стала известна причина автомобильной аварии с двумя автобусами на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами