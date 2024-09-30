Россияне в августе потратили рекордную сумму на автомобили с пробегом

В августе 2024 года жители России потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 634,2 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю наблюдений за рынком. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В июле жители РФ потратили на подержанные машины 620 млрд рублей, что тогда стало максимальным показателем за всю историю наблюдения за рынком. И вот теперь, в августе, установлен новый рекорд», — сообщили в «Автостате».

По сравнению с июлем затраты россиян на автомобили с пробегом выросли на 2,3%, а по сравнению с августом 2023 года — на 7,2%. В августе 2023 года объем вторичного рынка автомобилей в России в денежном выражении достиг 591,7 млрд рублей, из них 577,3 млрд рублей пришлось на машины зарубежных брендов.

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