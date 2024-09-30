Названы модели Lada, которые чаще всего закладывают владельцы

Среди машин «АвтоВАЗа» россияне зачастую оставляют в залог Lada Priora, чтобы получить займ. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на экспертов сервиса Caranga.

Отмечается, что модели компании занимают вторую строчку от всего объема залоговых машин. По результатам исследования, молодые автомобилисты чаще всего закладывают Lada Priora 2010 года выпуска (61,7%). На второй и третьей строчках рейтинга расположились Lada Granta (23,5%) и Kalina (11,7%).

Среди владельцев возрастом 26-39 лет самой популярной для оставления в залог моделью также оказалась Lada Priora (43,5%). На Lada Granta пришлось 27,2% займов, а на Lada Kalina — 17,7%. Кроме того, автомобилисты такого возраста оставляют в залог Lada Niva и Samara.

Представители старшего поколения (от 40 до 57 лет) чаще всего берут деньги под залог модели Lada Kalina 2011 года выпуска (36,3%). Также 21,1% водителей закладывает Lada Vesta, а 18,1% — Lada Priora.

До этого «АвтоВАЗ» вывел на тесты кроссовер на базе Lada Vesta.

«Вот такое чудо выехало из ворот НТЦ ВАЗа. Вырезанные колесные арки, огромные «Лапти», ступицы на пять болтов, большой клиренс», — говорится в публикации Avtograd News в.

Предполагается, что под кузовом запечатленного универсала Lada Vesta SW спрятали «технику» будущего кроссовера.

Ранее были названы пять самых популярных моделей «АвтоВАЗа».