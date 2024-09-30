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Саратовских гаишников задержали за экзамены с подменными курсантами

В Саратовской области трое гаишников подменяли курсантов при получении прав

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Саратовской области задержаны трое сотрудников Госавтоинспекции, которые сажали за руль во время экзамена на получение прав подготовленных водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Предварительно установлено, двое инспекторов во время проведения экзаменов по вождению вместо экзаменуемых кандидатов допускали за руль учебного автомобиля обладающих навыками вождения граждан, которые проезжали за учеников экзаменационный маршрут», — отмечается в сообщении полиции.

За такую услугу инспекторы получали денежное вознаграждение. Позднее сотрудниками управления собственной безопасности был задержан третий инспектор, коллега задержанных. В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из полиции по отрицательным основаниям и будут наказаны по закону, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Ранее в Красноярске конфликт между пассажирами автобуса перерос в массовую драку.

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