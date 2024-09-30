В двигателях Mercedes-Benz S-Class найдена серьезная неисправность

Компания Mercedes-Benz отзовет 26,2 тыс. седанов S580 и 930 Mercedes-Maybach S580 из-за проблем с программным обеспечением системы управления двигателем, сообщает Carscoops.

Из-за некорректной работы софта, управляющего системой отключения цилиндров Camtronic, в цилиндры может подаваться излишнее количество топлива, что приводит к повышению температуры отработавших газов. В результате этого может быть поврежден каталитический нейтрализатор, а сам двигатель V8 4.0 — остановиться.

Расследование началось после того, как в 2023 году аномально большое количество владельцев роскошных седанов начали жаловаться на то, что двигатели глохнут или не заводятся. Для того, чтобы обновить программное обеспечение, владельцам S-Class придется посетить дилерские центры.

Ранее стало известно, что в салонах автомобилей Volkswagen станет меньше дешевого пластика.