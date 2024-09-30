В России продали рекордное количество автомобилей

В России за последнюю неделю сентября было продано рекордное с 2022 года количество новых автомобилей — 41,6 тыс. экземпляров. Об этом сообщает «Автостат». Прежний рекорд за неделю был поставлен в период с 28 февраля по 6 марта 2022 года (38,5 тыс. машин).

За период с 23 по 29 сентября 2024 года лидером рынка стала марка Lada с показателем в 10,3 тыс. экземпляров. На второй строчке оказался китайский бренд Haval (5,6 тыс. экз.), а на третьей — Geely (4,2 тыс. экз.). Также в топ-5 вошли Chery (4,2 тыс. экз.) и Changan (3,1 тыс. экз.).

Аналитики отметили, что для многих марок авто прошедшая неделя оказалась самой успешной за последние годы.

До этого внедорожники Tank 700 от Great Wall Motor заметили у столичного дилера марки до официальной презентации.

«Модель уже полностью сертифицирована, а ее официальные продажи начнутся в октябре», — сообщают СМИ.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на авто после повышения утильсбора в октябре.